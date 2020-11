Confesercenti Puglia: “Natale senza on-line”. Campagna di sensibilizzazione per acquisti sotto casa

AgenPress. ‘Il lockdown ha dimostrato come sia impossibile mantenere vivo e pulsante il cuore delle nostre Città senza il commercio’, fa notare Benny Campobasso, presidente Confesercenti Puglia.

‘Lo conferma il fatto che si continui ad agire sulla socialità e sulle aggregazioni chiudendo e colpendo, ingiustamente, le attività commerciali. Da qui nasce la scelta di Confesercenti Puglia di rinnovare un messaggio di auspicio per un futuro bello, vivo e luminoso proprio come le vetrine dei nostri negozi, con una campagna di sensibilizzazione che intende lanciare un altro messaggio molto forte: NATALE SENZA ONLINE’.

‘In Francia tante personalità hanno aderito ad una petizione in tal senso. In questi anni le grandi piattaforme dell’online sono spesso finite sotto la lente d’ingrandimento per presunte irregolarità nei confronti del fisco e dei lavoratori. Non sappiamo cosa ci sia di vero, ma sicuramente in questo momento storico assistiamo ad una concorrenza sleale tra i colossi dell’online, aperti 24 ore al giorno, ed i negozi di vicinato costretti a chiudere per via delle disposizioni sanitarie’.

‘Il commercio online non è il male assoluto, ma nell’attuale situazione infligge il colpo di grazia alle piccole imprese ed ai loro occupati. Per questo la Confesercenti Puglia – conclude – rivolge un appello ai consumatori: non rinunciate ai simbolici regali natalizi ed acquistate nei negozi vicino casa per salvare dalla chiusura non solo le nostre attività ma le stesse Città’.