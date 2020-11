Mazzetti (FI): Solidarietà a On. Polidori, vittima di commenti vergognosi per avere criticato parole indegne del Sen. Morra

AgenPress. “Ancora una volta ho appreso l’esistenza di persone, se così possiamo definirle nei fatti, che si divertono, nascondendosi dietro una tastiera ,ad offendere in modo vergognoso le parole dei Nostri Parlamentari.

E’ il caso della mia amica e collega Catia Polidori, presa di mira da alcune persone senza cervello. E la cosa è ancor più grave quando i commenti contro on. Polidori sono fatti su dei post da lei scritti contro le parole vergognose ed indegne espresse dal Presidente della Commissione Antimafia Morra verso la compianta e grande Jole Santelli ed i Calabresi.”

“Ancora una volta siamo spettatori della follia di taluni che credono con le loro parole di alimentare odio e violenza, senza comprendere che la gente ha un cervello e distingue bene il sano dal folle. Fa tristezza verificare che esistono persone che non hanno rispetto di nessuno neanche di chi non c’è più, come la Nostra Amica Jole Santelli.

Non la daremo vinta a tutti coloro che hanno accusato l’impegno dei politici incentivandone l’odio, soprattutto adesso che anche chi accusa fa parte del Parlamento e nonostante tutto continua a fomentare.”

Dichiarazione dell’On. Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia.