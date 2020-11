Zangrillo (FI): Marra reitera offese. Mi aspetto che Fico e Conte assumano i provvedimenti del caso

AgenPress. Il signor Nicola Morra, senatore del M5S, nel reiterare le sue farneticazioni, conferma di essere sprovvisto di quel nobile sentimento che è la vergogna. Quel sentimento che consente agli umani di porre un limite al loro agire quando avvertono di essere fuori luogo rispetto al contesto sociale che vivono. Non sarebbe grave se non fosse che l’umano in questione ricopre rilevanti responsabilità istituzionali, in qualità di Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Siccome è ormai palese che non possiamo aspettarci uno scatto di dignità da costui, sarebbe assai grave constatare che il Presidente della Camera Fico e il Presidente del Consiglio Conte, sinora silenti, sono anch’essi privi di quel nobile sentimento. Aspettiamo fiduciosi!”.

Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia, capogruppo in commissione Lavoro e coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte Paolo Zangrillo.