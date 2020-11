Governo. Gualtieri, positiva disponibilità di Berlusconi. Cesa, condividiamo sua piattoforma

AgenPress – “È positiva la disponibilità espressa da Silvio Berlusconi alla collaborazione istituzionale, che raccoglie anche gli appelli formulati in tal senso dal Capo dello Stato”. Lo dichiara il ministro dell’economia Roberto Gualtieri.

“Come ha detto anche il leader di Forza Italia, non deve trattarsi di una confusione di ruoli tra maggioranza e opposizione, ma di lavorare insieme per trovare soluzioni nell’interesse di tutti gli italiani in questo momento di difficoltà”.

Anche il segretario nazionale UDC Lorenzo Cesa condivide “la piattaforma lanciata dal presidente Silvio Berlusconi al Governo. Rientra nelle nostre corde questo appello alla collaborazione su alcuni punti essenziali in tema di bilancio e di scostamento, senza alterare gli equilibri parlamentari. E’ necessario superare la pandemia con il coinvolgimento più ampio possibile uscendo dagli steccati dei propri recinti per il bene del Paese. È il momento del coraggio, non del tatticismo”.