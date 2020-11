Bilancio. Incontro Salvini, Berlusconi e Meloni per voto comune su scostamento

AgenPress – “Stiamo lavorando per una posizione comune, per un voto comune, a partire dallo scostamento, perché uniti si vince, ci stanno lavorando i parlamentari in queste ore, a breve avrò un incontro a distanza con Meloni e Berlusconi, l’obiettivo è unire idee e azioni”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, per metterci al lavoro su una risoluzione comune, sintetico, credibile, con cifre reali, che magari li impegna anche su qualche passaggio della manovra. Se il governo lo accoglie noi votiamo a favore, non ci possono essere sì pregiudiziali o no pregiudiziali”.

“Non penso a un no pregiudiziale. Se il governo pensa che le nostre proposte fanno bene al Paese e le accogliamo, noi saremo ben contenti. Non abbiamo già deciso come votare, siamo assolutamente disponibili al confronto”, ha aggiunto. “Cercheremo di introdurre anche abbattimento dell’Iva, se il governo accetterà le proposte utili e concrete del centrodestra siamo disponibili a sostenere questa azione, se c’è l’ennesimo tentativo di dividere l’uno dall’altro non andrà a buon fine”.