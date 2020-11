Luigi Di Maio: “Il super bonus 110% verrà esteso fino al 2023”

AgenPress. Ci sono buone notizie per gli italiani. Voglio parlarvi di alcune misure concrete che portano la firma del MoVimento 5 Stelle, come il super bonus 110% che verrà esteso fino al 2023. Per questo voglio ringraziare anche il sottosegretario Riccardo Fraccaro.

Una misura che rappresenta un passo in avanti fondamentale nella direzione di un’economia sostenibile e dell’efficientamento energetico del nostro Paese.

Grazie al super bonus:

– si potranno fare tanti lavori per isolare e mettere in sicurezza antisismica le abitazioni a costo zero;

– le bollette si ridurranno del 60-70%;

– rilanciamo un settore trainante per il Paese come l’edilizia.

Poi c’è un altro risultato raggiunto ieri in cdm. Con il via libera al ristori 4 incrementiamo di 500milioni per il 2020 il fondo rotativo per i finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici. Inoltre diamo nuova linfa al patto per l’export siglato nei mesi scorsi al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Questo significa sostenere le nostre imprese, rilanciare il Made in Italy e avere una visione.