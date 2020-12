Covid, Tovaglieri (Lega), assurdo invito a non celebrare messe, interrogazione a Ue

AgenPress. “Assurdo che la Commissione Europea, come riportano molteplici fonti di stampa, arrivi a raccomandare agli Stati membri di non far celebrare servizi religiosi in vista delle prossime festività natalizie.

Nutriamo grandi perplessità su questa proposta, non solo considerando l’importanza delle feste nelle tradizioni di gran parte dei Paesi Ue, ma anche considerando l’articolo 17 comma 1 del Tfue, che specifica a chiare lettere che ‘l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale’.

Ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea per evidenziare come questa scelta sia poco compatibile con quanto previsto dai trattati, nonché per sapere sulla base di quali dati statistici o medici ritenga che la celebrazione delle festività sia tale da suggerirne il divieto, rispetto ad altri eventi più idonei a favorire assembramenti e per quale ragione in altri momenti di picco della pandemia non siano stati suggeriti divieti per altre forme di assembramenti a scopo religioso. Un invito del genere sarebbe inaccettabile, ci aspettiamo che l’Europa faccia chiarezza”.

Così in una nota Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, firmataria dell’interrogazione alla Commissione Europea.