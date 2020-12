Kit taglio orecchie cane su Amazon. Lav, illegale, rimuovere l’annuncio

AgenPress – Un kit dell’orrore proposto su Amazon alla accessibile cifra di 31 euro dai rivenditori statunitensi Avon Surgical/Cynamed, che spediscono in tutto il mondo: un astuccio con un bisturi, una pinza, dieci lame e un paio di forbici per tagliare le orecchie al cane.

Chiediamo a Amazon di rimuovere l’annuncio: la pratica del taglio delle orecchie in Italia è illegale e, come riconosciuto dall’Ordinanza Ministeriale sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani e dalla giurisprudenza, configura il reato di maltrattamento di animali, attualmente punito con la reclusione fino a diciotto mesi o una multa fino a 30mila, a meno che non siano effettuati per motivate ragioni di medicina veterinaria e nell’interesse specifico dell’animale.

Nell’ambito del Disegno di legge di modifica alla legge 189/2004 è necessario introdurre uno specifico reato per sanzionare questa fattispecie gravissima di maltrattamento, che preveda delle aggravanti qualora il taglio avvenga da allevatori o privati cittadini: confidiamo che la Commissione giustizia del Senato, che ha tempo fino all’11 dicembre per presentare emendamenti al testo base di modifica della 189/2004, voglia far propria questa richiesta e sanzionare in maniera seria coloro che sottopongono gli animali a delle vere e proprie mutilazioni.