Manfredonia. Uomo ucciso. La compagna, “è stato il bambino per difendermi”

AgenPress – “E’ tornato a casa ubriaco ed ha iniziato a inferire prima sulla compagna. Il piccolo sarebbe intervenuto nella discussione in difesa della mamma. Per sfuggire al patrigno, si è prima rifugiato in cameretta, poi inseguito dall’uomo è corso in cucina. Lì ha preso un coltello e, dopo essere stato raggiunto dal 38enne, lo ha colpito all’addome”. È’ quanto riferisce Angelo Salvemini legale della famiglia del bambino di sette anni coinvolto nell’omicidio del 38enne pregiudicato di Manfredonia. E’ questa la versione fornita al legale dalla mamma del piccolo e che la stessa avrebbe riferito ai carabinieri.

Secondo quanto riferito dalla compagna della vittima al suo avvocato, sarebbe stato proprio il bambino a sferrare le coltellate.

Attualmente il minore, non imputabile, è ricoverato all’ospedale di Foggia per lesioni ai denti. Il bambino sarà ascoltato nelle prossime ore. La donna è stata interrogata dai carabinieri per tutta la notte. La vittima venne coinvolta nell’operazione ‘Romanzo Criminale’ del 2013 con cui la polizia arrestò una banda che nel 2012 mise a segno diversi omicidi.

L’uomo è stato ucciso ieri sera dopo essere stato ferito con una coltellata al capo in un podere in località Macchia Rotondo nelle campagne del foggiano. Il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro ha solo confermato che “si tratta di un caso molto delicato che vede coinvolta, oltre alla procura ordinaria, anche la procura minorile”. La vittima dopo essere stata ferita ha chiamato il padre che lo ha accompagnato all’ospedale di Foggia dove è deceduta poco dopo a causa della profonda ferita. I militari hanno ascoltato il parente del 38enne e altri congiunti per cercare di capire cosa sia accaduto all’interno del podere.