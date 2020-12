Usa. Si dimette Scott Atlas, controverso consigliere di Trump sul coronavirus

Durante i suoi quattro mesi nel ruolo, Atlas ha messo in dubbio l’utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale, invitando fra l’altro i residenti del Michigan a ribellarsi alle restrizioni decise dalla governatrice Gretchen Whitmer. Inoltre, era contro i blocchi e ha sostenuto l’immunità della mandria come strategia per affrontare l’epidemia.

Convinto sostenitore dell’immunità di gregge, Atlas era stato scelto da Trump pur non avendo alcuna esperienza in malattie infettive. Nelle sue vesti di consigliere speciale ha ripetutamente minimizzato la minaccia del Covid, che ha ucciso negli Stati Uniti più di 267.000 persone. Atlas ha più volte criticato l’uso della mascherina