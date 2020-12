Daniela Santanchè (FDI): nessuna Nazione Europea è ricorsa al Mes, perchè dovremmo farlo noi?

AgenPress. “Anche Beppe Grillo, ha consigliato ai suoi di non votare per il Mes, beh, di tante fandonie dette e fatte da quando è stato fondato il Movimento 5 Stelle è la prima cosa intelligente che sento uscire dalla sua bocca!

Mi domando, è davvero fondamentale il Mes? Se lo fosse, non lo avrebbero scelto anche le altre Nazioni in Europa? Nessuna Nazione Europea ad oggi lo sta utilizzando, perchè dovremmo farlo noi? Fratelli d’Italia è contro da sempre e voteremo NO oggi più convinti di ieri!”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).