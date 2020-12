Luigi Di Maio: “Davanti a una crisi serve unità”

AgenPress. Gli italiani stanno attraversando un momento molto difficile e il compito della politica non è quello di perdersi in polemiche, ma è quello di dare risposte chiare e concrete.

Lavoro, investimenti per le imprese, sostegno ad artigiani, partite Iva, commercianti e a chi è in difficoltà. A questo dobbiamo pensare. Non a farci la guerra.

Ogni singolo centesimo che stanzieremo da qui in avanti dovrà servire a dare ossigeno agli italiani. Con la manovra lo stiamo già facendo. Ci sono interventi che vanno in questa direzione: agevolazioni e sgravi per le imprese che assumono donne e giovani under 35, ad esempio.

Con il patto per l’Export stiamo invece aiutando le aziende a esportare Made in Italy nel mondo. Queste misure devono diventare strutturali. Serve una visione da qui ai prossimi 10 anni. Il mondo sta cambiando e fin da ora dobbiamo pensare all’Italia del 2030.

Il mio è un appello a tutte le forze politiche: il Paese ha bisogno di stabilità, diamogli stabilità.

