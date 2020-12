Zingaretti: bene l’ok al Mes, ora il Governo trovi la soluzione ai tanti nodi aperti in maggioranza

Quella riforma è figlia anche degli sforzi e dell’impegno del Governo Italiano per migliorare una opportunità di credito che il PD continua a vedere utile per l’Italia.

Una via, un metodo lo avevamo trovato insieme il 5 novembre in un incontro a Palazzo Chigi, che aveva individuato i luoghi di un confronto adeguato per affrontare e superare incomprensioni e divergenze e per garantire al Paese una Maggioranza più unita, corresponsabilizzata sulle grandi scelte da compiere e in grado di esprimere una visione comune del futuro.