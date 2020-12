Covid. Onu, dai governi nessuna risposta congiunta ma frammentata e caotica

AgenPress – “La pandemia di coronavirus è una crisi come nessun’altra, in cui il mondo affronta un nemico comune. Sfortunatamente, i governi non hanno organizzato una risposta congiunta a questa minaccia globale”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in un video messaggio al Nobel Peace Prize Forum.

“Fin dall’inizio l’Oms ha fornito informazioni concrete e orientamenti scientifici che avrebbero dovuto costituire la base per un’azione globale coordinata. Ma la risposta è stata frammentata e caotica, con Paesi, regioni e persino città in competizione tra loro per forniture essenziali e lavoratori in prima linea. Non possiamo lasciare che la stessa cosa accada per l’accesso ai nuovi vaccini anti-covid, che devono essere un bene pubblico globale”.

“L’impatto sociale ed economico del coronavirus è enorme e in crescita”, e “nessun vaccino può riparare il danno che è già stato fatto”. “Non possiamo rispondere a questa crisi tornando a ciò che c’era prima o ritirandoci nei gusci nazionali – ha continuato Guterres – Abbiamo bisogno di più cooperazione internazionale e istituzioni internazionali più forti”. La pandemia, ha detto ancora, “fornisce prove schiaccianti che abbiamo bisogno di più multilateralismo, e che sia più efficace, con visione, ambizione e impatto”.