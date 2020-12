Covid. Ospedale Vimercate esaudisce desiderio figlia, potrà fare gli auguri al padre malato

AgenPress – “Ho bisogno dell’aiuto di tutti, potete condividere il mio appello?

Sto cercando qualcuno che lavori all’ospedale di Vimercate nel reparto Rosa Bianca dove è ricoverato il mio papà!

Ho meno di 24 ore per trovarti, non so se sei un medico o un infermiere ma domani, 13 dicembre, è il compleanno del mio papà Salvatore, letto 291, per insufficienza respiratoria da COVID”.

E’ partita una gara di solidarietà che in poche ore ha esaudito il suo desiderio, l’appello via web di una giovane brianzola che voleva fare gli auguri per il compleanno al padre, 78 anni, ricoverato per insufficienza respiratoria da Covid da alcuni giorni all’ospedale di Vimercate, vicino Monza.

Domani dal reparto chiameranno la figlia che potrà fare gli Auguri di persona al suo papà .

“Sto cercando qualcuno che lavora nel reparto dove è ricoverato mio padre e ho solo 24 ore per trovarti – aveva scritto la donna, Morena Vinci, sul gruppo FB Sei di Monza se..

Vorrei chiederti di fargli una carezza da parte mia e da tutta la sua famiglia. Papà per la sua età e i problemi di salute alterna momenti di lucidità a momenti grigi ma ci tiene tanto al suo compleanno! So che hai molto da fare in questo periodo e ti ringrazio per quello che state facendo sia tu che i tuoi colleghi, ma se hai anche solo un minuto puoi fargli una carezza? Te lo chiedo con tutto il mio cuore e ti ringrazio in anticipo, non ho altri mezzi per poterlo fare da sola”.

AGGIORNAMENTO: e se vi dicessi che in pochi minuti abbiamo risolto? Grazie a tutti