Santanchè (FDI): sentenza Mannino ci dimostra che serve una riforma della giustizia equilibrata

AgenPress. “Certo che dopo l’assoluzione di Calogero Mannino dopo una penitenza immotivata di 27 lunghissimi anni i commenti di Travaglio e Ingroia suonano come uno schiaffo rancoroso di chi avrebbe voluto un colpevole a tutti i costi.

Questa vicenda ci deve insegnare che per anni i cosiddetti professionisti dell’antimafia hanno fomentato una retorica basata su teoremi non dimostrati e non dimostrabili semplicemente perché non reali.

Dispiace che onesti servitori dello Stato debbano ancora impiegare tempo e risorse per difendersi nei processi da accuse infondate. Queste vicende devono insegnarci anche che serve con urgenza una riforma della giustizia che metta equilibrio nel debordare di un potere dello Stato su altri.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè, Fratelli d’Italia.