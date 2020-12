Coronavirus, Arcuri: “La luce in fondo al tunnel comincia ad intravedersi”

AgenPress. Il Commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, in conferenza stampa per presentare la campagna vaccinale curata dall’architetto Boeri, che avrà come simbolo la primula ha dichiarato:

“La luce in fondo al tunnel comincia ad intravedersi. La campagna di vaccinazione comincerà, come tutti sanno, da metà gennaio. Ci saranno 300 punti di somministrazione. Poi nella fase conclusiva arriveranno a 1.500. Sarà un modo per invitare tutti gli italiani a vaccinarsi. Ci sarà un giorno simbolico in cui cominceranno le vaccinazioni in tutta l’Europa“.