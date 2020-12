Messina. Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Caso La Paglia, evitare toni esasperati”

AgenPress. “E’ in atto una dura polemica tra la Uil e la Uil FPL Messina e il dottor Paolo La Paglia Direttore Generale dell’ASP di Messina. Senza entrare in merito, ritengo che in una situazione delicata come l’attuale, in tutte le parti deve prevalere il senso di responsabilità, evitando toni esasperati e forti, con polemiche mediatiche poco producenti.

Del resto, il dottor La Paglia, la cui traiettoria professionale è fuori discussione, ha sempre manifestato correttezza e capacità professionale nel suo operato”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.