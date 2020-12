Egitto, Brignone-Civati (Possibile): sostegno a campagna per restituire legion d’onore

AgenPress. “Diamo convinta adesione e totale sostegno alla campagna avviata da Globalist e Amnesty International per la restituzione della legion d’onore alla Francia. Il gesto di Corrado Augias è stato prezioso perché ha aperto il confronto su un tema che rischiava di finire, ancora una volta, sostanzialmente sotto silenzio. Chi sta seguendo l’esempio di Augias sta rafforzando un messaggio fondamentale: i diritti umani non possono essere calpestati in nome del business”.

Lo dichiarano la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, e il fondatore di Possibile, Giuseppe Civati.

“L’Egitto di al-Sisi – aggiungono Brignone e Civati – non può rappresentare un interlocutore credibile. Il governo italiano, con il presidente del Consiglio Conte e il ministro degli Esteri Di Maio, deve imporsi sulla verità sulla morte di Giulio Regeni. E deve chiedere la liberazione di Patrick Zaki”.