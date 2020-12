Librandi (IV): Meridionali come africani bianchi? Ho solo ribadito mio orgoglio per essere figlio di meridionale e amico di popoli africani

AgenPress. “Per alcuni giornali italiani non fanno notizia quelli che per mesi hanno accusato gli africani di portare il Covid in Italia, ma chi li difende sostenendo il contrario.

Partecipando a una trasmissione dai toni provocatori come La Zanzara, ho usato espressioni provocatorie per sottolineare che gli immigrati africani non sono stati in alcun modo veicolo di contagio; contemporaneamente, da figlio di meridionale orgoglioso di esserlo, ho ribadito un concetto che persino alcuni studi hanno evidenziato e cioè che le caratteristiche di una popolazione incidono sulla diffusione e sull’aggressività del virus.

Ci sono numerosi studi scientifici che lo asseriscono. Niente di più, niente di meno. Io mi sento orgoglioso di sentirmi chiamare “africano bianco” dai tanti amici africani che incontro e con cui dialogo di lavoro, di vita e di prospettive. I popoli africani sono espressione di talento, forza fisica, creatività: chi mai può sentirsi offeso dall’essere definito africano?”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi, Italia Viva.