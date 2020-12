Recovery fund. Gentiloni, primi soldi tarda primavera o inizio estate. Nessun ritardo

AgenPress – “L’idea iniziale era quella di avere una prima approvazione del piano” e quindi “la possibilità di erogare il prefinanziamento del 10%, circa 20 miliardi per l’Italia”, nella “tarda primavera: la decisione finale” sul Next Generation Eu “è arrivata la scorsa settimana, i tempi saranno quelli della tarda primavera o inizio estate”. Così il commissario Ue Paolo Gentiloni al Rome Investment forum 2020 della Febaf. “Si sta discutendo, spero la discussione si chiuda stasera, perché il Parlamento richiede di alzare il 10% vedremo dove si arriverà”.

Sul Recovery Fund “nessuno è in ritardo in questo momento”, ha detto ancora precisando che “eravamo leggermente in ritardo per l’approvazione finale ma ora abbiamo ricevuto una bozza di progetto dagli stati membri e a gennaio sono sicuro che riceveremo da ogni stato moembro la bozza e poi la versione definitiva”.