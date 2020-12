Salvini. Se cade Conte governi il centrodestra. Riunione Lega, nessuno sconto al governo

AgenPress – “In una giornata in cui la maggioranza litiga sulle poltrone noi portiamo delle proposte concrete per la Manovra”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a una conferenza stampa unitaria del centrodestra.

“Prima questo governo toglie il disturbo e meglio sarà per il Paese. “Per gli italiani – sostiene – sarebbe meglio se a gestire questa fase ci fosse una squadra del centrodestra”.

“Vorrei un governo di centrodestra, senza chiedere niente a Di Maio, Zingaretti, Renzi… Potrebbe essere che se questo governo auspicabilmente dovesse avere difficoltà in Parlamento qualcuno sarebbe d’accordo a fronte di proposte concrete come queste. A palazzo Chigi c’è una riunione per parlare di rimpasto, poltrone, servizi segreti, task force. Qui al Senato siamo riuniti per parlare di futuro e degli italiani. Se ci fosse questa squadra a gestire questa fase gli italiani sarebbero più sereni”, ha aggiunto Salvini, per il quale “prima questo governo toglie il disturbo, meglio sarà per gli italiani”.

Nessuno sconto al governo e massimo impegno per proporre ricette costruttive. È quanto emerso dalla segreteria politica della Lega, radunata da Matteo Salvini a Roma. Salvini ha sottolineato che “prima tolgono il disturbo Renzi, Conte e il Pd e meglio è. Il c.destra è compatto ed è un’alternativa pronta a governare l’Italia”. Poi ha ricordato che “il centrodestra ha proposto soluzioni economiche, mentre il governo parla di rimpasti e poltrone. Migliaia di persone protestano tutti i giorni contro il governo, la Lega e tutto il centrodestra stanno lavorando a un grande Recovery Plan per rilanciare il Paese senza bisogno di task force”.