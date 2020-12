Merry Veg Xmas. Sempre più scelte alimentari 100% vegetali

AgenPress – Le festività natalizie 2020 saranno diverse da tutte quelle che le hanno precedute: l’emergenza coronavirus e il diffondersi del Covid-19 costringono tutti a riflettere intensamente sugli stili di vita e sulle abitudini e sull’opportunità, e sulla necessità, di mutarle per interrompere in modo concreto e forte la catena dei rischi sanitari. Tra i naturali e logici passi da compiere, ora più che mai, c’è l’orientamento verso le scelte alimentari 100% vegetali.

Ci auguriamo che, dopo un anno come il 2020, gli italiani comincino a capire che cibi di origine animale sono tutt’altro che indispensabili e non amici del Pianeta, e che Il futuro di tutti parte anche da ciò che decidiamo di mettere in tavola, anche in quella delle Feste.

Il legame tra il ciclo di produzione della carne e l’aumento del rischio di propagazione dei virus, che si diffondono facilmente in ambienti sovraffollati di animali cloni uno dell’altro, come gli allevamenti intensivi, è ormai chiaro, come lo è la dimensione dell’impatto ambientale di questi ultimi, in termini di emissioni e di altri inquinanti. Optare per piatti e menu che attingono solo alla ricchezza del mondo vegetale è un’azione lungimirante e costruttiva, in piena armonia con gli animali, con il Pianeta e con la nostra salute.

LAV anche quest’anno propone 4 ricette firmate da FunnyVeg Academy

sono piatti che si ispirano all’alta cucina, a suggellare l’importanza della convivialità, seppur ristretta, ma piena della vera gioia di un’alimentazione che attinge squisitamente alla ricchezza del mondo vegetale, in armonia il Pianeta, con gli animali e con la nostra salute.

Concepite a partire da ingredienti semplici, create nella sinfonia dei sapori, esclusive e attraenti, sono l’ideale per celebrare con i propri cari, sottolineando la rilevanza della condivisione di cibi senza crudeltà, doppiamente buoni, per il palato e il Pianeta.

Il Merry Veg Xmas LAV 2020, la compilation di ricette ideate dallo chef Simone Salvini e reinterpretate dagli allievi nel percorso Ghita, si apre con un friabile Cestino della Festa come antipasto, a contenere l’invernale accoglienza colorata della zucca e del cavolo, che introduce i Ravioloni del bosco, di grande effetto con il loro ripieno di funghi e l’accompagnamento delle quenelle di erbette. Certezza dell’affermazione su tutti i palati: questo è il risultato di una partita giocata mettendo in attacco il Rollè di seitan con patate croccanti. Il gol della vittoria non può essere segnato che dalla Torta al Cioccolato fondente, con il suo interno a sorpresa ed il suo brillare festivo.

Il MERRY VEG XMAS LAV 2020 è disponibile on line sul sito www.cambiamenu.it, oppure QUI con le singole ricette stampabili.