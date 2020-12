AgenPress. Un altro riprovevole attacco ai simboli della cristianità. In provincia di Verona sono state mozzate le mani di una statua raffigurante la Madonna. Purtroppo non è un caso isolato e nemmeno l’avvicinarsi del Santo Natale sembra placare la meschinità di chi non ha rispetto per i nostri valori e la nostra storia.

Mi auguro che i barbari responsabili di questo atto vergognoso vengano presto identificati e puniti con una pena esemplare.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.