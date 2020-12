La droga uccide. Salvini, lo ricordo a “qualche mio collega in Parlamento”

AgenPress – “La droga uccide, non è mai la soluzione, è bene ricordarlo a Rogoredo, a Milano, ma anche in Parlamento a qualche mio collega”,

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini visitando questa mattina la fondazione Eris per il recupero delle tossicodipendenze in via Ventura a Milano.

“Il messaggio in questo Santo Stefano di solitudine per molti è che la droga non è la soluzione, la droga e merda, uccide, rovina cervello e cuore. Siccome ci sono miei colleghi in Parlamento che parlano di alcune droghe come se fossero un simpatico passatempo, ci tenevo a ricordarlo”.