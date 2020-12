Cartelle esattoriali, Fapi: Necessaria rottamazione per “morosità incolpevole”

AgenPress. “La rottamazione delle cartelle esattoriali è una necessità urgente per artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. Ha ragione il viceministro dell’economia, Laura Castelli, ci sono tantissimi contribuenti che si trovano in una condizione di “morosità incolpevole” che meritano di essere aiutati a liberarsi dal carico dei debiti per consentire loro di riprendere a lavorare.

Il Governo ha il dovere di intervenire con una norma, saldo e stralcio, prima che saranno riavviate le attività di notifica delle buste verdi”.

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.