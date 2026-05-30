Puglia. Arrestato un insegnante per presunti abusi su alunne minorenni

AgenPress. Un insegnante del Brindisino è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dai carabinieri su disposizione dell’autorità giudiziaria e l’uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i presunti episodi sarebbero avvenuti nell’ambito scolastico e avrebbero coinvolto diverse studentesse minorenni. L’inchiesta è stata avviata dopo alcune segnalazioni effettuate dalla dirigente scolastica, alla quale si erano rivolti i genitori delle ragazze. Questi ultimi avevano infatti appreso dalle proprie figlie il racconto di presunti comportamenti inappropriati da parte dell’insegnante.

Le indagini, condotte dai carabinieri, hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti sufficienti dalla magistratura per l’emissione della misura cautelare nei confronti del docente. Gli investigatori hanno ascoltato le presunte vittime e acquisito ulteriori riscontri utili a ricostruire la vicenda.

Dalle verifiche sarebbe inoltre emerso che in passato nei confronti dell’insegnante erano già state adottate sanzioni disciplinari. Circostanza che ora sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nell’ambito dell’inchiesta.

L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata, contestazione resa più grave dalla minore età delle presunte vittime. Come previsto dalla legge, resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.