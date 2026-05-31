Trump minaccia di “far saltare in aria” l’Oman

AgenPress. La minaccia del presidente Donald Trump di “far saltare in aria” l’Oman se il regno del Golfo non si fosse “comportato bene” ha messo in luce una rara rottura con uno dei partner mediorientali più preziosi di Washington: un Paese che per decenni ha silenziosamente svolto il ruolo di canale di comunicazione tra gli Stati Uniti e l’Iran.

“Lo stretto deve essere aperto a tutti”, ha detto il presidente durante una riunione di gabinetto mercoledì. “Sono acque internazionali. Nessuno le controllerà. Noi le sorveglieremo. Le sorveglieremo, ma nessuno le controllerà. Questo fa parte della trattativa che stiamo portando avanti. Loro vorrebbero controllarle, ma nessuno le controllerà. Sono acque internazionali. E l’Oman si comporterà come tutti gli altri, altrimenti dovremo farle saltare in aria. Loro lo capiscono. Andrà tutto bene.”

L’osservazione è giunta nel contesto di una disputa sul futuro dello Stretto di Hormuz , lo stretto braccio di mare che collega il Golfo Persico al Mar Arabico e attraverso il quale transita circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio. L’amministrazione Trump si è fermamente opposta alle indiscrezioni riguardanti colloqui tra Iran e Oman su un potenziale sistema di pedaggi o un accordo di gestione congiunta dello stretto, sostenendo che una simile mossa minaccerebbe la libertà di navigazione e darebbe a Teheran maggiore influenza su una delle rotte marittime più importanti al mondo.

I commenti riflettevano una controversia più ampia su quanto l’Oman dovesse spingersi oltre nei suoi sforzi per coinvolgere l’Iran, mentre i due Paesi discutono proposte relative alla futura gestione dello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più importanti al mondo.