Ottenuti risultati “senza precedenti” con un nuovo farmaco per il cancro al pancreas

Il farmaco sperimentale daraxonrasib, che ha raddoppiato il tempo di sopravvivenza nei pazienti con tumore al pancreas in stadio avanzato, potrebbe rivelarsi efficace anche per i tumori al polmone, al colon e all’ovaio

AgenPress. Ogni singolo paziente affetto da tumore al pancreas in stadio avanzato che si è recato nello studio del dottor Zev Wainberg gli ha detto che avrebbe preferito assumere un farmaco sperimentale piuttosto che sottoporsi a un altro ciclo di chemioterapia.

Wainberg, co-direttore del programma di oncologia gastrointestinale dell’UCLA Health, stava conducendo una sperimentazione clinica su un nuovo farmaco chiamato daraxonrasib. Tutti i partecipanti allo studio avevano precedentemente ricevuto una chemioterapia che stava iniziando a non essere più efficace.

L’entusiasmo per il daraxonrasib sta raggiungendo livelli altissimi. Nello studio di fase 3 condotto su 500 pazienti, il farmaco ha dimostrato di raddoppiare il tempo di sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore al pancreas in stadio avanzato, una forma di cancro notoriamente letale: 13,2 mesi in media, rispetto ai 6,7 mesi dei pazienti sottoposti a chemioterapia. Wainberg e i suoi colleghi hanno presentato questi risultati al congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology a Chicago. Lo studio completo è stato pubblicato contemporaneamente sul New England Journal of Medicine.

Quando la Revolution Medicines, l’azienda produttrice del farmaco, ha pubblicato i risultati preliminari della sperimentazione ad aprile, la dottoressa Rachna Shroff, primario del reparto di ematologia e oncologia del Cancer Center dell’Università dell’Arizona a Tucson, ha dichiarato di aver “iniziato a piangere lacrime di gioia”.

“È una svolta epocale per chi, come noi, cura il cancro al pancreas”, ha affermato. “Non ha precedenti.”

Ora, l’entusiasmo si sta estendendo ad altri tipi di cancro. Il daxaronrasib, che si assume in tre compresse una volta al giorno, agisce prendendo di mira una mutazione del gene KRAS presente in molti tumori, tra cui quello polmonare, del colon-retto, ovarico, endometriale e un tipo di tumore delle vie biliari chiamato colangiocarcinoma.

“Il cancro al pancreas potrebbe essere la prima patologia a beneficiare di questo farmaco, ma ce ne saranno altre”, ha affermato il dottor Brian Wolpin, che ha anche guidato la ricerca sul daraxonrasib e dirige l’Hale Family Center for Pancreatic Cancer Research presso il Dana-Farber Cancer Institute. “Ora si aprono le porte a nuove terapie”.

La Food and Drug Administration ha già avviato una procedura accelerata per l’approvazione del farmaco per il trattamento del cancro al pancreas e, all’inizio di questo mese, ha dichiarato che avrebbe autorizzato Revolution Medicines a somministrarlo ai pazienti al di fuori degli studi clinici, nell’ambito di un programma di accesso allargato.

La maggior parte dei tumori al pancreas viene diagnosticata in fase avanzata della malattia, quando l’intervento chirurgico non è più un’opzione.

“Anche con le nostre migliori chemioterapie, il beneficio medio è di circa 6 mesi, a volte anche solo di settimane o mesi”, ha affermato il dottor Sameek Roychowdhury, oncologo medico specializzato in gastroenterologia presso il Comprehensive Cancer Center dell’Ohio State University. “È un tempo appena sufficiente perché le famiglie comprendano la situazione.”

Secondo l’ American Cancer Society, solo il 3% dei pazienti a cui viene diagnosticato un cancro al pancreas metastatico è ancora in vita cinque anni dopo.

Il daraxonrasib agisce su una mutazione del gene KRAS, che funziona come un interruttore on/off controllando la crescita cellulare nell’organismo. Questa mutazione, presente in oltre il 90% dei tumori al pancreas, fa sì che l’interruttore rimanga bloccato in posizione “acceso”, consentendo alle cellule tumorali di crescere in modo incontrollato.

Gli scienziati sanno da anni che, se riuscissero a colpire la mutazione KRAS, potrebbero disattivare quell’interruttore, impedendogli di funzionare correttamente.

“È stato incredibilmente difficile trovare un farmaco in grado di contrastare quella mutazione”, ha affermato Wolpin. “Quella proteina mutata è come una palla rotonda, ed è impossibile far aderire il farmaco per bloccarne l’effetto”. Solo “grazie a un lavoro chimico davvero straordinario”, ha aggiunto, gli scienziati sono riusciti a sviluppare un farmaco efficace contro la mutazione.

Il daraxonrasib è il primo farmaco di questo tipo. Agisce legandosi a una proteina chiamata ciclofilina A all’interno delle cellule, comportandosi come una “colla molecolare”, ha spiegato Wolpin, aggrappandosi alla proteina mutata.

L’efficacia del daraxonrasib sembra estendersi oltre il semplice targeting della mutazione. La sopravvivenza complessiva è stata di 13,2 mesi per tutti i pazienti trattati con il farmaco, indipendentemente dalla presenza o meno della mutazione KRAS.

“In base ai dati che abbiamo a disposizione, credo che questo farmaco sia rilevante per tutti i pazienti affetti da tumore al pancreas, a condizione che presentino metastasi”, ha affermato Wolpin. “Questo è il primo passo per dimostrare che possiamo ridurre l’uso della chemioterapia”.