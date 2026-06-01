Nvidia ha presentato un nuovo chip per portare l’intelligenza artificiale direttamente sui PC

AgenPress. Nvidia ha presentato un nuovo chip che integra funzionalità di intelligenza artificiale direttamente nei computer portatili e desktop, ponendosi in diretta concorrenza con aziende del calibro di Advanced Micro Devices Intel e Apple .

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, che si trova a Taiwan per la conferenza Computex, ha dichiarato lunedì che il chip RTX Spark per PC fa parte della collaborazione tra Nvidia e Microsoft “Reinventare il PC” per l’era dell’intelligenza artificiale dopo tre anni di collaborazione tra le aziende.

“Questo sarà il momento ‘RTX Spark’ per il segmento dei personal computer, come lo sono stati iPhone, ChatGPT o DeepSeek.”.

“Questo sarà il momento ‘RTX Spark’ per il segmento dei personal computer, come lo sono stati iPhone, ChatGPT o DeepSeek.”.

“RTX Spark punta a trasformare il tradizionale PC incentrato sulle app in un vero e proprio personal computer con intelligenza artificiale agente, che nei prossimi anni sarà presente in ogni casa, man mano che gli agenti di intelligenza artificiale edge privati ​​diventeranno fondamentali”, ha affermato Neil Shah, co-fondatore di Counter point Research.

“RTX Spark punta a trasformare il tradizionale PC incentrato sulle app in un vero e proprio personal computer con intelligenza artificiale agente, che nei prossimi anni sarà presente in ogni casa, man mano che gli agenti di intelligenza artificiale edge privati ​​diventeranno fondamentali”, ha affermato Neil Shah, co-fondatore di Counter point Research.

Huang ha affermato che Nvidia ha sviluppato il chip RTX Spark con l’aiuto della taiwanese MediaTek

Huang ha affermato che Nvidia ha sviluppato il chip RTX Spark con l’aiuto della taiwanese MediaTek .

Il nuovo chip e l’unità di elaborazione centrale Vera di Nvidia sottolineano la crescente attenzione dell’azienda verso i prodotti per PC e CPU, con Huang che ha dedicato gran parte del suo intervento principale a evidenziare il chip RTX Spark e la CPU Vera.

La CPU Vera è progettata per agenti di intelligenza artificiale e tra i suoi primi utilizzatori figurano OpenAI, Anthropic e SpaceX, secondo quanto affermato dal CEO dell’azienda di chip da 5 trilioni di dollari, salito sul palco con la sua inconfondibile giacca di pelle nera.