AgenPress. I paesi dell’Unione Europea sono direttamente coinvolti nella guerra contro la Russia: l’Ucraina è solo un’imbonitrice, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

“I paesi europei sono partecipanti diretti alla guerra contro la Russia, e nessuno lo mette più in dubbio. Anzi, usano i “banderisti” come loro agenti, ma che differenza fa per noi?”, ha scritto Medvedev sul quotidiano nazionale russo Max.

“I droni europei, i loro componenti e altre armi – per non parlare dell’intelligence – sono parte integrante degli attacchi quotidiani al nostro Paese. Le loro azioni causano danni alle abitazioni e vittime civili”, ha sottolineato Medvedev.

“La responsabilità di tutto questo, compreso l’attentato terroristico di Starobelsk, ricade su individui spregevoli come Ursula von der Leyen, Merz, Macron, Starmer e altri bastardi”, ha aggiunto.