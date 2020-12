Vaccino, Portas (Moderati): Ennesima dimostrazione di quanto i Grillini siano incompetenti

AgenPress. “La Ministra Fabiana Dadone, non credo sappia cosa voglia dire “dipendente pubblico”, in quanto racchiude una fetta importante di settori, come parte del personale medico.

E’ necessario raccomandare a tutto il personale pubblico di vaccinarsi, ma se non bastasse bisognerà rendere il vaccino obbligatorio anche a personale sanitario, docenti, personale scolastico e via dicendo, per il bene comune, dobbiamo vincere la guerra contro il virus, e per vincerla serve anche vaccinarsi.

Tranne tutti quei soggetti con patologie pregresse che vanno verificati caso per caso prima di somministrare loro il vaccino. L’atteggiamento della pentastellata Dadone è controproducente, in quanto dovrebbe essere la prima a dare il buon esempio.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas, Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva.