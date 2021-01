Al via le celebrazioni della Festa della Bandiera

AgenPress. In vista del 7 gennaio, “Giornata nazionale della Bandiera”, l’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI), il mondo dei Rotary, l’editoria e la televisione scendono in campo accanto alle istituzioni per celebrare il nostro Tricolore.

Da domani, 2 gennaio, è in edicola allegato a “La Nazione”, “Il Resto del Carlino” e “Il Giorno”, al prezzo di € 7,90, il volume “Italia!”, scritto dal socio onorario dell’ANCRI Michele D’Andrea insieme con Enrico Ricchiardi, due fra i maggiori esperti dei simboli della Repubblica. In 180 pagine, 235 immagini (molte delle quali inedite) e 15 QR Code per l’ascolto immediato con lo smartphone, sono ripercorse le vicende della bandiera tricolore e dell’inno nazionale facendo piazza pulita di luoghi comuni, banalità̀ ed errori. Ne è uscito un piccolo forziere di curiosità̀, retroscena e nuove rivelazioni da leggere e ascoltare.

Nonostante lo stile divulgativo, l’opera è il frutto una lunga indagine archivistica condotta in Italia e all’estero che costituisce un punto di arrivo della ricerca vessillologica. Un capitolo, poi, è dedicato interamente alla corretta disposizione delle bandiere in qualunque occasione, all’interno e all’esterno, in teatro o sui balconi.

La “Giornata nazionale della bandiera” è anche l’occasione per un forte richiamo al rispetto della bandiera e del suo decoro, troppo spesso violato da troppi tricolori ridotti a stracci anche su pubblici edifici. Lo ha fatto il presidente Tommaso Bove, che ha rivolto ai vertici delle 20 delegazioni regionali e delle 75 sezioni territoriali dell’Associazione – che, ricordiamo, raduna gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – l’invito a promuovere ogni iniziativa per rafforzare la consapevolezza su una questione che non è solo formale.

Proprio il 7 gennaio, alle ore 21.30, l’ANCRI sarà protagonista della rubrica “Monitor” su Italia 7, Canale 17, che irradia il suo segnale in quattro regioni – Toscana, Umbria, Liguria (limitatamente alla provincia della Spezia) e Lazio (limitatamente alla Provincia di Viterbo) – e anche sul digitale terrestre, canale 192.

La diretta della trasmissione può essere seguita anche sulla pagina FB dell’emittente, https://fb.watch/2JyXVcJBXP/. Fra i numerosi ospiti, alla trasmissione interverranno, in collegamento o attraverso un videomessaggio, il Capo della Polizia Franco Gabrielli, il Maestro Riccardo Muti, gli ambasciatori Francesco Maria Talò e Steffan de Mistura.

Alle 21,15 l’Interclub dei Rotary dell’Area fiorentina ha organizzato una conferenza su Zoom Meeting e diretta streaming su YouTube (canale Rotary Club Firenze Nord). Dopo il messaggio del Prefetto di Firenze Alessandra Guidi seguirà il video “Tricolore e Inno, la nostra storia” appositamente curato dal socio onorario dell’ANCRI Michele D’Andrea. Faranno seguito brani eseguiti dalla Banda dell’Arma dei Carabinieri.

