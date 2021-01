AgenPress. Ad Asti un 13enne è morto per le lesioni all’addome causate dallo scoppio di un petardo.

Immediatamente soccorso è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale già in arresto cardiaco e per lui non c’è stato nulla da fare.

Le Forze dell’Ordine stanno svolgendo le indagini per capire la dinamica dell’incidente