AgenPress. “Tutta la mia vicinanza e solidarietà a Giovanni Toti per la lettera minatoria che ha ricevuto. Il momento che stiamo vivendo è complicato e molte aziende sono in difficoltà ma il dissenso non può trascendere nella minaccia. Forza Giovanni, nulla fermerà il tuo ottimo lavoro”.

Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.