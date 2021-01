Nuovo Dpcm, ipotesi “zona bianca o verde” dal 15 gennaio

AgenPress. Al termine del decreto Natale, dopo pochi giorni, il 15 gennaio, scade anche l’ultimo Dpcm e il governo sta lavorando alle nuove misure.

Una delle ipotesi in campo, con il ritorno ai classici tre colori per fasce di rischio (rosso, arancione, giallo) è l’introduzione di un quarto colore: la zona bianca (o verde).

L’idea della zona bianca dal 15 gennaio arriva dal ministro della Cultura Dario Franceschini e avrebbe l’appoggio del collega della Giustizia Alfonso Bonafede.

Tra le misure principali per questa classificazione di colore ci sarebbero lo stop del coprifuoco, la riapertura di ristoranti, bar, pub, cinema, palestre, piscine, musei e teatri nelle Regioni meno a rischio.

Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, per accedere alla zona bianca (o verde) una regione non dovrà avere più di 50 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Al momento tutto questo piano non è stato ancora sottoposto al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico, che avrà in ogni caso l’ultima parola.