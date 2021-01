L’ANSI invita a esporre la bandiera italiana in occasione della Festa del Tricolore

AgenPress. Domani, 7 gennaio 2021, si celebra la Festa del Tricolore, ufficialmente “Giornata nazionale della bandiera”, istituita per ricordare la nascita della nostra bandiera nazionale. Le celebrazioni principali avvengono a Reggio Emilia, città dove venne approvata per la prima volta l’adozione del Tricolore da parte di uno Stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana.

L’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, in occasione della ricorrenza, invita tutti i cittadini ad esporre la bandiera italiana, che è simbolo dell’unità della Nazione, ne rappresenta la storia e ricorda tutti i Caduti in guerra e in pace.

“Invitiamo tutti gli italiani a esporre la nostra bellissima bandiera – dichiara Gaetano Ruocco, presidente nazionale dell’Ansi – balconi e finestre si riempiano di vessilli tricolori, per dare un segno tangibile di unità della Nazione in questo momento così difficile per l’Italia e il mondo intero.”

Le sezioni Ansi esporranno la bandiera per l’intera giornata e solleciteranno gli iscritti e la cittadinanza a fare altrettanto.