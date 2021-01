Scorie nucleari: Codacons lancia Task Force

IMPUGNARE AL TAR LE LOCALIZZAZIONI PER LE SCORIE

AgenPress. Contro l’ipotesi di depositi di scorie radioattive in alcuni comuni italiani, che ha già scatenato le proteste dei sindaci da nord al sud, scende in campo il Codacons che si schiera a favore delle amministrazioni locali.

Si tratta di un progetto folle che avrebbe conseguenze pesantissime sotto più fronti, dall’ambiente all’agricoltura e al turismo, e danneggerebbe i cittadini residenti nelle aree interessate – spiega il Codacons – .

Per tale motivo abbiamo deciso di scendere in campo istituendo una task force di avvocati a disposizione dei piccoli comuni che vorranno opporsi ai depositi di scorie nucleari sul proprio territorio, e impugnare al Tar tutti i provvedimenti del Governo che andranno in tale direzione.