Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Usa, golpe al contrario?”

AgenPress. “Il recente assalto al Campidoglio Usa rappresenta una pagina vergognosa, si commenta da solo e chi vi ha preso parte sia condannato. Tuttavia occorre guardare oltre.

Non sarei certo che i rivoltosi agissero su mandato di Trump (non vi sono prove ad oggi), quanto per timore di cadere, con Biden, sotto le grinfie della dittatura dei poteri forti finanziari e attenzione: gli Usa sono un pensatoio e fucina di mode.

Quello che avviene in quella terra, generalmente dopo qualche tempo, passa l’ Atlantico ed arriva qui. Aggiungo che ad oggi, sino a naturale scadenza, Trump è il Presidente in carica e sottoporlo a minacce o chiudergli gli account social (cosa accaduta in modo dittatoriale persino ad un vignettista vicino a Trump, Garrison) è un esempio di nulla democrazia.

Le parole e gli atteggiamenti della speaker della Camera, Pelosi, al posto di incitare alla responsabilità, spingono alla rabbia sociale e allo scontro. La domanda che pongo: siamo sicuri che negli Usa non sia in atto contro Trump un golpe al contrario?

Che dire infine dei tanti mass media e del main stream unilateralmente orientati nella damnatio memoriae di Trump del quale non si riconoscono i successi economici e politici?”

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.