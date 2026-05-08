Papa, Schillaci: “Sempre attento al tema della salute. Grazie per il suo impegno a tutela dei fragili”

AgenPress. “Nel suo primo anno di Pontificato, Papa Leone XIV ha indicato con chiarezza, più volte, l’importanza di essere prossimi, attenti e responsabili verso i malati e quanti vivono in condizioni di solitudine e fragilità. Il suo richiamo affinché la salute non sia un lusso per pochi, ma una condizione essenziale per la pace sociale, è sempre stato forte. In questa ricorrenza, desidero esprimere la mia gratitudine e il mio riconoscimento per le sue parole a difesa dell’universalità delle cure come imperativo morale e come requisito fondamentale per una società più giusta”.

Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, a un anno dall’elezione di Papa Leone XIV.

“Ringrazio il Papa – prosegue il Ministro – per aver esortato tutti a un impegno collettivo affinché nessuno venga lasciato indietro. È un obiettivo che abbiamo perseguito in questi anni di governo. Continueremo a lavorare per un sistema sempre più vicino ai cittadini, soprattutto ai più fragili”, conclude Schillaci.