Modena (FI): “Governo allo sbando. Solo interessi e giochi di potere. Conte al capolinea”

AgenPress. “Sono 176 i decreti attuativi che devono dare le gambe alla legge di bilancio e ai decreti ristori – lo afferma Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e membro della Commissione giustizia di Palazzo Madama – in campo fiscale sono quindi bloccati i crediti di imposta che vanno dalle agevolazioni per le imposte sui redditi all’esonero parziale dei contributi per autonomi, dal sostegno per gli affitti degli studenti fuori sede alle risorse per i Comuni per la viabilità.

I ministri dovrebbero occuparsi di questo, mentre assistiamo ogni giorno ai giochetti tattici di Conte, Renzi & C. si riempiono la bocca del futuro dell’Italia con il Recovery e non sono capaci neppure di mettere in fila i decreti per attuare i provvedimenti in Manovra, conclude Fiammetta Modena”.