Renzi. Con Conte un “vulnus”. Vuole i responsabili? Vada, ma non i nostri di Italia Viva

AgenPress – E’ stato creato “un vulnus nelle regole del gioco, delle regole democratiche. Finché facciamo politica non smetteremo di portare le nostre idee e i nostri contenuti. E se c’è da parlare, lo si fa in Parlamento. Noi non saremo mai dei segnaposto. Se c’è un’apertura politica vera si discute in parlamento, non per la strada con la gente che ti urla e ti fischia. Se vuoi fare un’apertura vera la fai sui contenuti”. Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi in conferenza stampa alla Camera.

Lo sbocco della crisi? “Tocca al presidente del Consiglio, noi siamo pronti a discutere di tutto”. Non abbiamo nessuna pregiudiziale né su formule né su nomi”, ha aggiunto. “E’ evidente che non abbiamo il controllo: al Senato abbiamo 18 persone incredibilmente libere. Per quello che noi sappiamo o c’è un progetto per un programma di fine legislatura, noi ci siamo. Se il tema è se si formano i gruppi di responsabili, fai pure presidente. A me non risulta ci siano alcuni dei nostri ma non grido allo scandalo, penso sia un’occasione persa”.