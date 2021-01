Governo. Documento 13 parlamentari M5s, sostegno a Conte. Il Movimento cambi passo

AgenPress – “Renzi lunedì toglierà la fiducia a Conte e noi gliela confermeremo, convintamente. Abbiamo riunito le nostre proposte. Nessun ultimatum”. È quanto affermano i 13 deputati M5S che hanno presentato alcune proposte programmatiche e organizzative nell’assemblea di ieri sera.

“Nel documento abbiamo chiesto che la nuova leadership del M5S venga eletta al più presto e che si faccia un contratto di governo chiaro, nero su bianco. Abbiamo avanzato delle proposte programmatiche, senza mai mettere in discussione Conte. Anzi, abbiamo ribadito che durante la crisi covid Conte ha fatto scelte inedite, mobilitando risorse eccezionali e con una spesa a deficit che ha dimostrato che si poteva e doveva violare il tabù delle regole ultradecennali dell’austerity imposte dal trattato di Maastricht in poi.” “Non ci pare affatto una sfiducia a Giuseppe Conte. Ci pare una sveglia per un cambio di passo del MoVimento 5 Stelle”.