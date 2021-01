Governo. Orlando (PD), non riusciranno a farlo cadere

AgenPress – “Sicuramente non riuscirà il tentativo di far cadere il governo. Ci sarà il tempo e il modo di rafforzare e migliorare” il governo, ha tra l’altro detto definendo Giuseppe Conte un “punto di equilibrio della coalizione”.

Lo ha detto il vicesegretario del Pd Andrea Orlando parlando a Mattino cinque. Ci sono in Parlamento forze che hanno a cuore l’interesse del Paese. Forze moderate, liberali presenti in Parlamento e credo – afferma -si manifesteranno quando sarà il momento di dare un segnale”.

“Non siamo interessati a mettere uno nostro al posto di Conte senza spiegare al paese perché avviene questo passaggio e senza ragioni politiche che spieghino questo trauma. Il trauma, la rottura, assorbe tutto il resto”, risponde poi ad una domanda sulla possibilità di un governo Franceschini. “La porta a Renzi chiusa per sempre? L’ha chiusa lui e ieri l’ha ulteriormente blindata continuando ad attaccare il Pd”. Per il Pd o c’è questa coalizione e non ce n’è un’altra. E Conte è il punto di equilibrio di questa coalizione”.