Governo. Sgarbi, “drammatico e ridicolo”. Conte rimane e l’Italia se ne va

AgenPress – “Sta succedendo qualcosa di drammatico e ridicolo”. Così il deputato del gruppo Misto, Vittorio Sgarbi intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Conte alla Camera. Citando il tema della riconoscenza di Guicciardini, ha detto: “Conte è un bravo ragazzo, cantava Salvini quando qualcuno dubitava di lei. Poi quando Salvini se n’è andato, noi pensavamo che se ne andasse con lui, invece con un numero acrobatico è rimasto sostituendo se stesso e poi sostituendo la Lega con il Pd: l’Italia dei due Matteo”. E ha concluso: “Ora chi l’ha voluto, Matteo Renzi, non lo vuole più, non è un paradosso? Lei continua a rimanere, complimenti! Lei rimane e l’Italia se ne va”.