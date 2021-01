Governo. Berlusconi, “questa crisi è pericolosa e va risolta in fretta. Renzi vada fino in fondo”

AgenPress – ‘Non vedo come Fi potrebbe sostenere mai il governo Conte, che è espressione di forze politiche incompatibili con noi e del resto non ha ottenuto risultati soddisfacenti tanto è vero che lo stesso premier ha parlato più volte in questi giorni della necessità di una svolta, di un cambio di passo. Come sarebbe possibile con gli stessi partiti che hanno governato finora?’. Quanto ai tre parlamentari azzurri che hanno votato la fiducia a Conte (Renata Polverini, Andrea Causi e Maria Rosaria Rossi), Berlusconi esprime ‘stupore. Non me l’aspettavo e non capisco. Credo che abbiano commesso un grave errore’.

Lo afferma Silvio Berlusconi in un’intervista a La Verità. ‘Questa crisi è pericolosa e va risolta in fretta, con un altro esecutivo o con il voto, secondo ciò che il presidente della Repubblica riterrà più opportuno. Non entreremo mai nella maggioranza del governo Conte e non vedo la disponibilità dei partiti per un’ipotesi Draghi. Chi di noi ha dato la fiducia ha fatto un grave sbaglio’.

Berlusconi invita Matteo Renzi ad andare fino in fondo e a passare ora dall’astensione al voto contro la fiducia al governo che aveva contribuito a far nascere e smentisce che Fi sia stata messa sotto accusa nel centrodestra per le tre defezioni. ‘Se fosse accaduto, non l’avrei tollerato’, afferma mentre saluta l’arrivo in Fi dal gruppo Misto della deputata di Veronica Giannone.