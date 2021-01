Tik Tok, Antonella Cortese (AISPIS): Inaccettabile perdere la vita a soli 10 anni

AgenPress. “Mi domando come sia possibile che nel 2021 possano accadere tragedie di questa portata. Per fare un TikTok Antonella, perde la vita a soli 10 anni!!! Questo dovrebbe farci riflettere, perchè i nostri ragazzi, in questo caso parliamo di bambini, sono esposti ogni giorno a stimoli, messaggi, sollecitazioni di ogni genere.

Internet, e i social in particolar modo sono un ottimo strumento, una grande opportunità, se usati con intelligenza, se presi con superficialità possono diventare pericolosi. Credo sia necessario soprattutto per i giovanissimi regolamentare l’uso di questi, serve un aiuto sociale per rendere internet luogo sicuro, perchè è inaccettabile che pe un gioco si muoia a soli 10 anni.

Auspico il Governo faccia quanto prima qualcosa per far sì che fatti come quelli di Palermo non accadano MAI più!”

Lo dichiara in una nota Criminologa Antonella Cortese Presidente Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica.