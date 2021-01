Pecoraro Scanio: “Da Poligrafico-Zecca buon esempio di mascherine riutilizzabili”

AgenPress. Il Presidente della Fondazione UniVerde Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della petizione #RipartiamoPlasticFree che ha ottenuto la norma parlamentare a favore delle mascherine riutilizzabili e riciclabili ha incontrato presso la sede dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato l’ad Paolo Aielli, complimentandosi per la scelta ecologica di riuso.

“Da IPZS non solo le splendide monete dedicate al Made in Italy ma anche un bell’esempio di azione di una pubblica amministrazione. Ora attendiamo che il governo dia attuazione alla norma votata dal Parlamento per incentivare i Dpi riutilizzabili e riciclabili dopo la petizione #ripartiamoPlasticFree firmata da oltre 50.000 cittadini” ha commento Pecoraro Scanio.