Imprese, Fapi: “Urge un nuovo Governo per svolta economica”

AgenPress. “Le dimissioni del premier Conte aprono una nuova stagione di Governo per l’Italia. In questi mesi di mancati incassi per le imprese e con tanti lavoratori collocati in cassa integrazione, è mancato un sentimento di responsabilità e di buon senso tra le forze parlamentari.

Per la difficile condizione economica e sociale che attraversa il Paese, auspichiamo che al più presto possa insediarsi a Palazzo Chigi un nuovo Governo autorevole e capace di imprimere una svolta per la ripresa della crescita”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.