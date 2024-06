Moggi: “La finale sarà Spagna-Francia. Possono batterci in tanti, se arriviamo ai quarti è già un miracolo

AgenPress. Luciano Moggi, ex dirigente di Juventus, Roma, Napoli, Lazio e Torino, è intervenuto ai microfoni di Elleradio nel corso della trasmissione “Tutto il mio calcio e non solo”, condotta dal direttore Ezio Luzzi.

Queste le sue parole sugli Europei in corso e sulla situazione dell’Italia:

“La Spagna è superiore a tutti. Dopodiché c’è la Francia, che ancora non ha espresso il suo potenziale. L’Inghilterra è un punto interrogativo, perché fa sempre discretamente ma non vince mai. Poi c’è la Germania, che può dare fastidio, ma credo che la finale sarà Spagna-Francia. Non prevedo sorprese.

Abbiamo una Nazionale che può essere battuta da tanti. Una squadra che se arriva ai quarti fa già un miracolo. Ieri l’arbitro ha ammonito sei giocatori croati, e questo è un’intimorimento verso una squadra di calcio. L’Italia ha concluso poco, nonostante la Croazia non sia un avversario di grido. Abbiamo pareggiato per fortuna. Poi vorrei sapere come hanno fatto a recuperare otto minuti…Abbiamo giocatori discreti, che al massimo possono andare bene nel nostro campionato, con l’eccezione di Barella che è superiore a tutti. Jorginho la passa sempre indietro, lo devo ancora vedere verticalizzare…“.

Un’altra eccezione, per Moggi, è costituita dal portiere Donnarumma:

“Noi abbiamo un portiere che deve essere attenzionato, perché para i rigori, e queste partite in molti casi si decidono ai rigori. Al Psg fa grandi parate e anche qualche sciocchezza, però si deve considerare un portiere importante“.

In chiusura, un commento sulla scelta del Napoli di ingaggiare Antonio Conte come nuovo allenatore:

“Il Napoli ha azzeccato la mossa, ma tra gli scontenti di Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen che andrà via sicuramente, non penso che Conte sarà molto contento. La società si deve comportare sapendo che di fronte hanno Conte, non Mazzarri, e Conte non vuole interferenze dentro lo spogliatoio“.